Покеттино: «Разговоры о Кейне пора прекращать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал шумиху вокруг нападающего Гарри Кейна. Форвард отличился всего двумя забитыми мячами в 14-ти последних встречах АПЛ.

«Достаточно уже разговоров о Кейне, пора их прекращать. Нужно просто дать ему делать его работу. Я доволен его отношением к делу и его игрой – это главное. Он может прогрессировать и способен стать еще большим мастером. Сейчас не лучший период его клубной карьеры, но весь «Тоттенхэм» верит в Гарри», – говорит Поккетино.