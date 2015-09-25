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    Покеттино: «Разговоры о Кейне пора прекращать»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал шумиху вокруг нападающего Гарри Кейна. Форвард отличился всего двумя забитыми мячами в 14-ти последних встречах АПЛ.

    «Достаточно уже разговоров о Кейне, пора их прекращать. Нужно просто дать ему делать его работу. Я доволен его отношением к делу и его игрой – это главное. Он может прогрессировать и способен стать еще большим мастером. Сейчас не лучший период его клубной карьеры, но весь «Тоттенхэм» верит в Гарри», – говорит Поккетино.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2015 22:07
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