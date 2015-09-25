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    • Мостовой: «Если Халк не в лучшем состоянии, то «Зенит» вполне можно потрепать»

    Мостовой: «Если Халк не в лучшем состоянии, то «Зенит» вполне можно потрепать»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча десятого тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом». Мостовой ждет качественного футбола, но дать более точный прогноз затрудняется.

    «Думаю, есть все предпосылки для качественного футбола — шикарная погода, стадион-красавец, полные трибуны. Одни плюсы. А дать прогноз я не рискну. Просто потому, что совершенно не представляю, как будут в этом матче выглядеть соперники», – говорит Мостовой.

    В составе «Зенита» бывший футболист выделил Халка.

    «Когда бразилец в порядке, когда он действительно получает удовольствие от игры, а остальные при этом работают на него, «Зенит» побеждает. Если Халка нет или он просто не в лучших кондициях, чемпиона вполне можно потрепать, как это сделал, скажем, ЦСКА в первом тайме их недавней встречи».

    «Спартак» же, по мнению Мостового, силен командной игрой.

    «У «Спартака» таких звезд нет, и он в большей степени зависит от командной игры. Если в предстоящем матче с ней будет все нормально, красно-белые могут рассчитывать на успех».

    Источник: Sportbox.ru

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    25.09.2015 21:53
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