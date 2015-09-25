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    Халк: «Наверное, Дзюба мог бы играть за сборную Бразилии»

    Нападающий «Зенита» Халк поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбе. Бразильцу по душе его характер.

    «Отличный парень! Очень смешной, веселый, много шутит. Дзюба быстро адаптировался, вписался в коллектив, и мы его очень хорошо приняли. С Дзюбой комфортно. У него не все пока получается на поле, как и у всех, но он не сдается, старается, работает на тренировках, чтобы стать лучше. Я видел, как он играл за сборную России – просто здорово, поэтому уверен, что в «Зените» у него тоже все получится», – рассказывает Халк.

    Футболист предположил, что Дзюба мог бы играть за сборную Бразилии.

    «Наверное, мог бы… Но в бразильском футболе за всю историю, если посмотрите, не было ярко выраженных игроков штрафной площади. Даже Роналдо все время менял позиции. У нас нападающие всегда блуждают. Из-за этой отличительной особенности бразильского футбола у Дзюбы, возможно, не получилось бы вписаться в команду».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2015 19:57
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    Комментарии (5)
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    Сармат Ростов
    1443203873
    Только подавать мячи. Не всю игру, в дополнительное время :-)))
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    footballforeverNN
    1443210956
    Похоже тоже к спиртному пристрастился
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    plusnindimon
    1443211720
    все щас глоры набегут, вон два уже прибежало
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    расулик
    1443261802
    в бразилии нету напов уровня сборной
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    ologreds
    1694997101
    numo443477
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