«Кубани» запрещено регистрировать новых игроков из-за трансфера Ткачева

По итогам собрания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на краснодарскую «Кубань» запрет на регистрацию новых футболистов из-за неисполнения обязательств перед московским «Локомотивом» по трансферу полузащитника Сергея Ткачева.

Желто-зеленые должны были частично выплатить трансферную стоимость игрока «железнодорожникам», согласно решению Палаты от 13 августа 2015 года, однако до сих пор этого не сделали. Сообщается, что запрет наложен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения «Кубанью» обязательств перед «Локомотивом».