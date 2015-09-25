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    • «Кубани» запрещено регистрировать новых игроков из-за трансфера Ткачева

    «Кубани» запрещено регистрировать новых игроков из-за трансфера Ткачева

    По итогам собрания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на краснодарскую «Кубань» запрет на регистрацию новых футболистов из-за неисполнения обязательств перед московским «Локомотивом» по трансферу полузащитника Сергея Ткачева.

    Желто-зеленые должны были частично выплатить трансферную стоимость игрока «железнодорожникам», согласно решению Палаты от 13 августа 2015 года, однако до сих пор этого не сделали. Сообщается, что запрет наложен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения «Кубанью» обязательств перед «Локомотивом».

    Источник: РФС

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    25.09.2015 16:30
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