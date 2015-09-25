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    • Широков: «На любой позиции, где выходил на поле в этом году, мне комфортно»

    Широков: «На любой позиции, где выходил на поле в этом году, мне комфортно»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков оценил свою форму, а также рассказал, что ему комфортно играть почти на любой позиции.

    Вам сейчас комфортно играть ближе к опорной зоне?

    — На любой позиции, где выходил на поле в этом году, мне комфортно. Если тренер считает, что нужно, чтобы я сыграл чуть глубже, значит, сыграю глубже. Если чуть выше, значит, чуть выше.

    Вам важно больше владеть мячом?

    — Главное — приносить больше пользы команде. Мячом можно владеть и поменьше. Это уже не столь существенно.

    Есть мнение, что, когда вы играете к ближе к опорникам, вам приходится много бегать и к 60-й минуте игры вы, как говорят, уже «наедаетесь».

    — Это мнение дилетанта. Ничего такого нет и в помине.

    Как вы свою физическую форму оцениваете?

    — Думаю, на поле должно быть видно, что я в хорошей физической форме.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2015 14:43
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    Комментарии (2)
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    кошмарик
    1443184687
    На любой позиции, где выходил на поле в этом году, мне комфортно... а всё потому что я использую прокладки с крылышками.. йоу!!
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    ologreds
    1694997103
    numo443451
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