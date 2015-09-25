Широков: «На любой позиции, где выходил на поле в этом году, мне комфортно»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков оценил свою форму, а также рассказал, что ему комфортно играть почти на любой позиции.

Вам сейчас комфортно играть ближе к опорной зоне?

— На любой позиции, где выходил на поле в этом году, мне комфортно. Если тренер считает, что нужно, чтобы я сыграл чуть глубже, значит, сыграю глубже. Если чуть выше, значит, чуть выше.

Вам важно больше владеть мячом?

— Главное — приносить больше пользы команде. Мячом можно владеть и поменьше. Это уже не столь существенно.

Есть мнение, что, когда вы играете к ближе к опорникам, вам приходится много бегать и к 60-й минуте игры вы, как говорят, уже «наедаетесь».

— Это мнение дилетанта. Ничего такого нет и в помине.

Как вы свою физическую форму оцениваете?

— Думаю, на поле должно быть видно, что я в хорошей физической форме.