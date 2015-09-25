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    • Шац: «Не вижу в «Зените» заделов на будущее. Команда живет только этим днем»

    Шац: «Не вижу в «Зените» заделов на будущее. Команда живет только этим днем»

    Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился своими впечатлениями от игры сине-бело-голубых в этом сезоне.

    «В «Зените» есть много бед, которые перечеркивают большинство плюсов. Мне очень нравятся сами по себе игроки. Футболисты у нас очень хорошего уровня. Например, Халк – суперзвезда, которая играет у нас с вами во дворе. Кроме него есть еще пара-тройка игроков, которые вызывают если не восхищение, то большое уважение.

    К сожалению, из всех этих плюсов большой плюс не складывается. А складывается скорее знак вопроса. «Зенит» периодически испытывает одни и те же проблемы. Если соперник душит его в средней зоне или закрывается в своей штрафной, то он просто не знает, что делать. В открытом футболе питерцы хороши, но есть некоторые модели, против которых у них ничего не получается. Я вижу в этом психологическую проблему, которая связана с игрой в европейских Кубках.

    Я не вижу в «Зените» заделов на будущее. Команда живет только этим днем. А что будет дальше? Куда движется питерский клуб? Нужно понимать, в какую сторону будет сделан акцент. Какие молодые игроки приближаются к основному составу? Непонятно, на кого через два года команда будет опираться. Все эти вопросы вызывают у меня раздражение, потому что ответа на них я получить не могу. При этом я очень люблю «Зенит», что же с этим сделаешь?

    Виллаш-Боаш? Я не очень верю в то, что у него что-то еще получится. Рассматриваю этот сезон как подготовку к следующему. Хотя в Лиге чемпионов мы пока неплохо смотримся. Как правило, у нас всегда начинаются проблемы после второго группового матча», – отметил Шац.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2015 14:04
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    Комментарии (6)
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    kidd-75
    1443180066
    Мишган конечно прав. Ну это к Миллеру вопросы
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    -Сивый Мерин-
    1443181537
    Пока льётся народная нефть и газ,зениту думать не нада,Остальные пососут.
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    Inks
    1443187222
    А зря не видит, академия, созданная в 2009 году, лет через 5 начнёт давать неплохие результаты
    Ответить
    ologreds
    1694997103
    numo443448
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