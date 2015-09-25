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    • Актер Назаров: «Чемпионства в этом году от «Спартака» не жду»

    Актер Назаров: «Чемпионства в этом году от «Спартака» не жду»

    Известный актeр и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров поделился своими впечатлениями от игры «красно-белых» в этом сезоне.

    «Я верю в Аленичева. Я верю вообще во всю историю, которая сейчас сложилась в «Спартаке». Ведь пришел не только Аленичев, но еще и Родионов, Ананко и Титов. Они все родные для нас люди, а где родился, там и пригодился. Конечно, не все сразу, но то, что происходит, мне нравится.

    Например, когда встречались с «Ростовом», я понял всю хитрость и опыт Курбана Бердыева. Честь и хвала Дмитрию Аленичеву, который побил соперника его же оружием. Пусть его за это и критиковали, но обиднее было бы проиграть ростовчанам. Было бы очень куражно для Бердыева, который не был утвержден на пост главного тренера «Спартака», победить красно-белых. Мол, вот смотрите и получите. Слава богу, что этого не произошло.

    Но честно скажу, что чемпионства я в этом году не жду. Хотя чего на свете не бывает. Может, у ЦСКА полсостава сломается? Но я никому не желаю травм, поэтому давайте такой такой прогноз: «Спартак» станет чемпионом, потому что ЦСКА отдал слишком много сил, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов», – рассказал Назаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2015 13:36
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    Комментарии (3)
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    vgarakh
    1443181959
    Если бы не Безбородов, то победил бы ты Бердыева . У Бердыева никогда не было 7 защитников. Позорная игра спартака во главе с Аленичевым. О каком чемпионстве ты говоришь, не смеши страну.
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    Диктор
    1443193752
    В этом году и мы не ждем-но видим как Аленичев реально меняет команду.
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    ologreds
    1694997103
    numo443446
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