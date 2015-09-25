Актер Назаров: «Чемпионства в этом году от «Спартака» не жду»

Известный актeр и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров поделился своими впечатлениями от игры «красно-белых» в этом сезоне.

«Я верю в Аленичева. Я верю вообще во всю историю, которая сейчас сложилась в «Спартаке». Ведь пришел не только Аленичев, но еще и Родионов, Ананко и Титов. Они все родные для нас люди, а где родился, там и пригодился. Конечно, не все сразу, но то, что происходит, мне нравится.

Например, когда встречались с «Ростовом», я понял всю хитрость и опыт Курбана Бердыева. Честь и хвала Дмитрию Аленичеву, который побил соперника его же оружием. Пусть его за это и критиковали, но обиднее было бы проиграть ростовчанам. Было бы очень куражно для Бердыева, который не был утвержден на пост главного тренера «Спартака», победить красно-белых. Мол, вот смотрите и получите. Слава богу, что этого не произошло.

Но честно скажу, что чемпионства я в этом году не жду. Хотя чего на свете не бывает. Может, у ЦСКА полсостава сломается? Но я никому не желаю травм, поэтому давайте такой такой прогноз: «Спартак» станет чемпионом, потому что ЦСКА отдал слишком много сил, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов», – рассказал Назаров.