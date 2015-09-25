Широков: «Матч с «Зенитом» не будет для меня особенным»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков поделился своими ожиданиями от матча 10 тура чемпионата России против «Зенита».

«Жду красивой игры. Дома мы должны выступить успешно. «Зенит» сейчас играет хорошо. Поэтому ожидаю такого же веселого матча, как с ЦСКА, — комбинационного футбола, который всем доставит удовольствие. И, конечно, нашей победы.

Будет ли этот матч для меня особенным? Нет. Правда, за те два сезона, которые выступаю в «Спартаке», ни разу не играл на «Открытие Арене» против «Зенита». Я провел в Санкт-Петербурге замечательные шесть лет. Выиграл все турниры. Там отличная команда, хорошие болельщики. С благодарностью вспоминаю то время. Но матч с «Зенитом» не будет для меня принципиальным. Жду на трибунах великолепных болельщиков красно-белых. В этом году много поклонников «Спартака» приходит на стадион. Нам очень приятно играть в такой атмосфере», – сказал Широков.