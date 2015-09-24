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    Робинсон: «Льорис – лучший вратарь АПЛ»

    Бывший голкипер «Тоттенхэма» Пол Робинсон поделился своим мнением о нынешнем страже ворот «шпор» Уго Льорисе.

    «Если собираешься добиться чего-то, то нужно строить команду вокруг лучших игроков. Думаю, что лучшим достижением «Тоттенхэма» летом было удержание Льориса в команде. Он лучший их игрок, и я считаю его лучшим вратарем АПЛ», – говорит Робинсон.

    Также бывший голкипер отметил некоторые отдельные качества Льориса.

    «Я оцениваю его очень высоко. То, как он руководит защитниками, его выбор позиции, отражение ударов – все это делает его лучшим игроком «Тоттенхэма» на сегодня».

    Источник: talkSPORT

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    24.09.2015 22:20
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