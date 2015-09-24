Робинсон: «Льорис – лучший вратарь АПЛ»

Бывший голкипер «Тоттенхэма» Пол Робинсон поделился своим мнением о нынешнем страже ворот «шпор» Уго Льорисе.

«Если собираешься добиться чего-то, то нужно строить команду вокруг лучших игроков. Думаю, что лучшим достижением «Тоттенхэма» летом было удержание Льориса в команде. Он лучший их игрок, и я считаю его лучшим вратарем АПЛ», – говорит Робинсон.

Также бывший голкипер отметил некоторые отдельные качества Льориса.

«Я оцениваю его очень высоко. То, как он руководит защитниками, его выбор позиции, отражение ударов – все это делает его лучшим игроком «Тоттенхэма» на сегодня».