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    • Гордеев: «Поражение от команды второй лиги бьет по самолюбию»

    Гордеев: «Поражение от команды второй лиги бьет по самолюбию»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал поражение в матче 1/16 Кубка России против «Химок» (1:0).

    «Конечно, мы понимаем, что поражение от команды второй лиги бьет не только по имиджу, но и по самолюбию, амбициям. Кубок России – наиболее короткий путь, чтобы заявить о команде. Трудно сейчас подобрать слова в такой ситуации», – говорит Гордеев.

    По словам наставника, в этой встрече он выпустил на поле игроков, которые лишены игровой практики в РФПЛ.

    «Грустно вылетать на такой стадии, не к этому мы готовились. Мы хотели пройти дальше. Мы понимали, что против нас будет играть боеспособный коллектив, который показывает хорошую серию в ПФЛ. Победила сбалансированность и сыгранность. У нас вышли игроки, которые имели недостаточно игровой практики. У нас впереди игра с «Амкаром», поэтому мы решили поступить так».

    Источник: Р-Спорт

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    24.09.2015 22:06
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