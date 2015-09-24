Гордеев: «Поражение от команды второй лиги бьет по самолюбию»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал поражение в матче 1/16 Кубка России против «Химок» (1:0).

«Конечно, мы понимаем, что поражение от команды второй лиги бьет не только по имиджу, но и по самолюбию, амбициям. Кубок России – наиболее короткий путь, чтобы заявить о команде. Трудно сейчас подобрать слова в такой ситуации», – говорит Гордеев.

По словам наставника, в этой встрече он выпустил на поле игроков, которые лишены игровой практики в РФПЛ.

«Грустно вылетать на такой стадии, не к этому мы готовились. Мы хотели пройти дальше. Мы понимали, что против нас будет играть боеспособный коллектив, который показывает хорошую серию в ПФЛ. Победила сбалансированность и сыгранность. У нас вышли игроки, которые имели недостаточно игровой практики. У нас впереди игра с «Амкаром», поэтому мы решили поступить так».