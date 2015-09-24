Черевченко: «Состав на игру с ЦСКА уже сформирован»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к дерби с ЦСКА.

– «Локомотив» сыграл за неделю три матча в трех разных турнирах. Чем вы руководствуетесь при ротации состава?

– Смотрю по тренировкам, кто в какой форме. Плюс медицинский штаб контролирует, кто подустал, кто как себя чувствует, кому лучше передохнуть.

– Время распределение приоритетов между турнирами пришло? И придет ли вообще?

– Для меня – нет. И не будет.

– «Спортинг» начал игру с ЦСКА активным прессингом. «Локомотив» так может?

– Можно все. Но надо отталкиваться от соперника и от состояния наших игроков. До матча два дня – будем думать.

– Как оцениваете свою работу? На сколько процентов команда показывает то, что вы хотите увидеть?

– Это ребята все сделали. Не я же играю, а они. Выполняют ту установку, которую штаб дает перед игрой.

– Насколько важен сейчас матч с ЦСКА в психологическом плане? Для вас это просто три очка или что-то большее?

– Нет, обычные три очка. Психология? Я уравновешенный человек, меня просто так не заденешь. Я устойчив.

– Команда также устойчива?

– Я думаю, да.

– Если рассматривать такие понятия, как глубина скамейки, вы довольны тем, что имеете?

– Если есть результат – значит, все нормально.

– У вас сейчас в голове есть ориентировочный состав на матч с ЦСКА?

– Есть.

– На сколько процентов он сформирован?

– На сто. Послезавтра узнаете, – сказал специалист.