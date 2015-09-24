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    Черевченко: «Состав на игру с ЦСКА уже сформирован»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к дерби с ЦСКА.

    «Локомотив» сыграл за неделю три матча в трех разных турнирах. Чем вы руководствуетесь при ротации состава?

    – Смотрю по тренировкам, кто в какой форме. Плюс медицинский штаб контролирует, кто подустал, кто как себя чувствует, кому лучше передохнуть.

    – Время распределение приоритетов между турнирами пришло? И придет ли вообще?

    – Для меня – нет. И не будет.

    – «Спортинг» начал игру с ЦСКА активным прессингом. «Локомотив» так может?

    – Можно все. Но надо отталкиваться от соперника и от состояния наших игроков. До матча два дня – будем думать.

    – Как оцениваете свою работу? На сколько процентов команда показывает то, что вы хотите увидеть?

    – Это ребята все сделали. Не я же играю, а они. Выполняют ту установку, которую штаб дает перед игрой.

    – Насколько важен сейчас матч с ЦСКА в психологическом плане? Для вас это просто три очка или что-то большее?

    – Нет, обычные три очка. Психология? Я уравновешенный человек, меня просто так не заденешь. Я устойчив.

    – Команда также устойчива?

    – Я думаю, да.

    – Если рассматривать такие понятия, как глубина скамейки, вы довольны тем, что имеете?

    – Если есть результат – значит, все нормально.

    – У вас сейчас в голове есть ориентировочный состав на матч с ЦСКА?

    – Есть.

    – На сколько процентов он сформирован?

    – На сто. Послезавтра узнаете, – сказал специалист.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.09.2015 14:31
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    Комментарии (4)
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    LOKOShamilLOKO
    1443100572
    Нравится подход его к работе с неба звезд не берет и готовит команду от матча к матча
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    паха1991
    1443159980
    удачи завтра Локо
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    ologreds
    1694997108
    numo443350
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