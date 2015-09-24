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    Шишкин: «Нужно сохранить статус обладателей Кубка России»

    Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал победу над «Торпедо» из Армавира в рамках 1/16 финала Кубка России.

    – Тяжело проводить такие матчи. Соперник выбрал оборонительную тактику. Мы создавали моменты, но хромала реализация. Хорошо, что удалось забить. Матч не перешел в дополнительное время.

    Как тебе погода?

    – Жарко. В Москве прохладнее, поэтому мы уже отвыкли от такой погоды. Но условия были одинаковые для всех. Думаю, мы справились.

    О повторении прошлогоднего пути задумывались?

    – Конечно. Понимаем, что нужно сохранить свой статус. Против нас у соперников двойная мотивация.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.09.2015 14:24
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