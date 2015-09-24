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    Широков: «Матч с «Зенитом» для меня не принципиален»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о своем отношении к предстоящему матчу 10-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

    «Для меня лично матч не принципиальный. Но противостояние этих команд принципиально. Мы ждем победы, хорошей игры. Прежде всего, от себя.

    Дзюба сказал, что оставил патроны для «Спартака», и еще не все расстрелял? Мы надеялись, что он все расстрелял. А у него еще осталось? Ну, вот послезавтра и посмотрим, насколько крепка наша броня.

    Какие впечатления от победы «Спартака» в Кубке России? Я вообще не смотрел. Зачем мне смотреть? Я был уверен в победе», – заявил игрок сборной России.

    Напомним, игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 26 сентября в Москве и начнется в 19.00

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2015 12:40
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    Комментарии (9)
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    CSKA №1
    1443090915
    Рвать Спартак!!!
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    mgordeev
    1443093510
    >Мы надеялись, что он все расстрелял. А у него еще осталось? троль 80 lvl
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    CSKA №1
    1443106241
    Рвать Зеньку!!!
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    ologreds
    1694997110
    numo443339
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