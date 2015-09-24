Павелко: «Возродим «Таврию» по примеру «Пахтакора»

Глава ФФУ Андрей Павелко рассказал о проекте по созданию в Херсоне футбольного клуба «Таврия».

«Мы инициировали программу возрождения «Таврии» на территории Херсона. Хотим, чтобы команда выступала в чемпионате Украины в таком статусе, как это было с «Пахтакором» после гибели этой команды в авиакатастрофе. Напомню, тогда клубы отдали в узбекскую команду по 2-3 футболиста и договорились о том, что на протяжении нескольких сезонов «Пахтакор» не будет вылетать из «вышки», – заявил Павелко в эфире «Громадьске ТВ».