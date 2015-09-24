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    Павелко: «Возродим «Таврию» по примеру «Пахтакора»

    Глава ФФУ Андрей Павелко рассказал о проекте по созданию в Херсоне футбольного клуба «Таврия».

    «Мы инициировали программу возрождения «Таврии» на территории Херсона. Хотим, чтобы команда выступала в чемпионате Украины в таком статусе, как это было с «Пахтакором» после гибели этой команды в авиакатастрофе. Напомню, тогда клубы отдали в узбекскую команду по 2-3 футболиста и договорились о том, что на протяжении нескольких сезонов «Пахтакор» не будет вылетать из «вышки», – заявил Павелко в эфире «Громадьске ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 10:47
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    Комментарии (2)
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    Сармат Ростов
    1443097020
    Что-то про ХЕРсонскую Таврию я не слышал.И при чём тут Пахтакор? Таврия-симферопольская команда! Это-РОССИЯ!!! Салоеды, прочь руки!!!
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