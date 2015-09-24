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    • Тренер «Волги»: «Тешили себя надеждами, что готовы к «Спартаку»

    Тренер «Волги»: «Тешили себя надеждами, что готовы к «Спартаку»

    Главный тренер нижегородской «Волги» Андрей Талалаев поделился своими впечатлениями после кубковой игры с московским «Спартаком» (0:7).

    – Одна команда была явно выше уровнем, а другая тешила себя надеждами, рассчитывала, что готова к серьезным свершениям. Конечно, разрыв в счете мог быть и поменьше, если бы мы избрали оборонительную тактику. Но очень хотелось порадовать болельщиков голом в ворота «Спартака». Как выяснилось, трех выходов один на один нам не хватает, чтобы забить один гол.

    – Если бы «Волга» все-таки забила при счете 0:1, ход игры мог бы измениться?
    – Не думаю. Скорее, результат был бы таким же. Наверное, надо было выпустить на поле тех игроков, кто не играл в Иркутске. Они были бы свежее. А мы искали «золотую середину» и, видимо, ошиблись.

    – Мандраж, наверное, тоже сказался?
    – В большей степени, сказалось отсутствие опыта. В этой ситуации огромное желание наших игроков противостоять сильному сопернику ушло в негатив. Нельзя не отметить, что у «Спартака» многое получалось. Удар – гол, второй удар – второй гол. Я был удивлен тем, сколько в отсутствие Широкова прошло точных вертикальных передач. Хорошо еще, что наш основной вратарь Артур Нигматуллин не получил такого эмоционального удара как семь пропущенных мячей. С другой стороны, надеюсь, что опытный голкипер Денис Вавилин сможет этот удар стойко перенести и быстро восстановиться.

    Источник: ФК «Волга» НН

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    24.09.2015 08:05
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