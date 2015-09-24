«Шахтер» может переехать в Тернополь

Донецкий «Шахтер» может в дальнейшем проводить свои домашние матчи чемпионата Украины в Тернополе. Такое предложение «горнякам» сделал мэр города и президент ФК «Тернополь» Сергей Надал.

Вчера в Тернополе состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором «Шахтер» разгромил местную команду со счетом 5:0. После поединка главный тренер «горняков» Мирча Луческу отметил, что обсудит этот вопрос с мэром города.

В начале сезона «Шахтер» проводил матчи на «Арене Львов», но ни один поединок с участием команды во Львове на собрал даже 3-х тысяч болельщиков. Игра с «Днепром» состоялась в Одессе, а с днепродзержинской «Сталью» – в Киеве на полуторатысячном стадионе имени Банникова.

Отметим, городской стадион Тернополя был реконструирован перед Евро-2012 и вмещает 15 тысяч зрителей.