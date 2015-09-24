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    «Шахтер» может переехать в Тернополь

    Донецкий «Шахтер» может в дальнейшем проводить свои домашние матчи чемпионата Украины в Тернополе. Такое предложение «горнякам» сделал мэр города и президент ФК «Тернополь» Сергей Надал.

    Вчера в Тернополе состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором «Шахтер» разгромил местную команду со счетом 5:0. После поединка главный тренер «горняков» Мирча Луческу отметил, что обсудит этот вопрос с мэром города.

    В начале сезона «Шахтер» проводил матчи на «Арене Львов», но ни один поединок с участием команды во Львове на собрал даже 3-х тысяч болельщиков. Игра с «Днепром» состоялась в Одессе, а с днепродзержинской «Сталью» – в Киеве на полуторатысячном стадионе имени Банникова.

    Отметим, городской стадион Тернополя был реконструирован перед Евро-2012 и вмещает 15 тысяч зрителей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 07:33
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    Комментарии (3)
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    Анжи Махачкала05
    1443082885
    А нечего было бомбить Донецк
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    Сармат Ростов
    1443086316
    Это уже давно не "Шахтёр"! Один бренд остался... Было бы смешно, если бы "Ростов" два года не появлялся бы в своём родном городе!!!
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    ologreds
    1694997110
    numo443319
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