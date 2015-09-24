Шикунов: «Никакого бунта в «Ростове» нет!»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов опроверг слухи о бойкоте игроков перед матчем Кубка России против «Тосно», но отметил, что финансовые трудности у клуба имеются.

– Внутри клуба принято решение, что полетит дубль. Никакого бунта в “Ростове” нет! Просто мы так решили. Вот и все.

– Финансовые проблемы у клуба есть?

– Не буду скрывать – есть. Задолженности существуют, но проблема решается. Мы закрывали долги в предыдущие месяцы, работа продолжается. Игроки и тренеры с пониманием относятся к происходящему. Иначе мы бы не шли сейчас на пятом месте в чемпионате. Сами знаете, какая сейчас в стране экономическая ситуация. Всем тяжело…