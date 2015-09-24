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    Моуринью: «Я промолчу – не хочу получить дисквалификацию»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью не стал комментировать действия дисциплинарных органов, которые дисквалифицировали форварда команды Диего Косту на три матча после поединка с «Арсеналом» (2:0).

    «Я не хочу комментировать это. Если я начну возражать, буду приводить примеры, детально разбирать эпизод и анализировать его с эмоциональной точки зрения, меня также могут дисквалифицировать. Это не нужно ни мне самому, ни команде. Мы потеряли на три матча важного игрока и не должны лишиться тренера, поэтому я предпочту промолчать», – заявил Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    24.09.2015 07:10
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    Комментарии (4)
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    Тони Монтана
    1443081590
    да ну. заглох???
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    Marchen
    1443081915
    да что тут говорить... бред полный. В матче ни карточки, ни удаления и тут бах и без форварда на 3 матча. Может еще начнуть матчи годовой давности вспоминать и дисквы выписывать.
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    dzvinka
    1443106246
    ну так и молчи, так не, целый абзац проныл сперва.
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    ologreds
    1694997110
    numo443317
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