Моуринью: «Я промолчу – не хочу получить дисквалификацию»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью не стал комментировать действия дисциплинарных органов, которые дисквалифицировали форварда команды Диего Косту на три матча после поединка с «Арсеналом» (2:0).

«Я не хочу комментировать это. Если я начну возражать, буду приводить примеры, детально разбирать эпизод и анализировать его с эмоциональной точки зрения, меня также могут дисквалифицировать. Это не нужно ни мне самому, ни команде. Мы потеряли на три матча важного игрока и не должны лишиться тренера, поэтому я предпочту промолчать», – заявил Моуринью.