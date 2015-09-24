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    «Барселона» узнала соперников по Клубному чемпионату мира

    В Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира, матчи которого пройдут в Японии с 10 по 20 января.

    Испанская «Барселона» сыграет с победителем четвертьфинала, в котором встретятся мексиканская «Америка» и победитель азиатской Лиги чемпионов, который на данный момент не определен.

    Аргентинскому «Ривер Плейту» достался победитель второго четвертьфинала, в котором сыграют лучшая команда африканской Лиги чемпионов и победитель предварительного раунда. В первом раунде встретятся новозеландский «Окленд Сити» и чемпион Японии.

    Источник: ФИФА

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    24.09.2015 07:01
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    Комментарии (2)
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    Mr Trueman
    1443075256
    А что, если чемпион Японии и победитель азиатской ЛЧ - это одна команда?
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    ologreds
    1694997110
    numo443316
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