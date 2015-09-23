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    Кубок России. «Сокол» проиграл «Анжи»

    В матче 1/16 Кубка России «Анжи» обыграл «Сокол». Счет в игре открыл саратовкий клуб усилиями Столяренко, после чего Боли, Леонардо и Алмейда обеспечили «Анжи» комфортное преимущество. В концовке Коротаев один мяч отыграл, но Алмейда тут же вернул разницу в два мяча – 2:4.

    Кубок России. 1/16 финала

    Сокол (Саратов) – Анжи (Махачкала) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Столяренко, 17; 1:1 – Боли, 36; 1:2 – Леонардо, 61; 1:3 – Алмейда, 74; 2:3 – Коротаев, 89; 2:4 – Алмейда, 90.

    Сокол: Пчелинцев, Горбатюк, Серасхов, Молодцов, Шевчук, Столяренко, Сабитов (Коротаев, 68), Дегтярев, Романенко (Муллин, 77), Андреев (Трусевич, 57), Радченко.

    Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Лазич, Жиров, Зотов, Агалоров, Аруна (Мкртчян, 69), Леонардо, Эбесилио, Боли (Хадарцев, 78), Сердеров (Алмейда, 55).

    Предупреждения: Лазич, 16; Молодцов, 44; Столяренко, 64.

    Судья: Евгений Турбин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 20:55
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    Комментарии (3)
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    cканер
    1443031907
    с победой!
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    LOKOShamilLOKO
    1443032754
    Молодцы поздравляю. Пора и в чемпионате наконец результат показать
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    ologreds
    1694997112
    numo443289
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