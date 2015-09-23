Тренер «Ростова»: «Некоторые из персонала на базе уже два дня не выходят на работу»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал финансовую ситуацию, в которой находится команда.

«Насколько я знаю, непростая ситуация с деньгами в «Ростове» была и до нас. Эта ситуация, конечно, мешает нормальной работе. Думаю, ближайшие дни все покажут. Ситуация сложная, но решаемая.

Мы выполняем свои прямые обязанности, но проблемы растут, как снежный ком. Не надо забывать, что помимо игроков и тренеров есть еще и персонал на базе, рабочие, от которых также многое зависит. Это и прачечная, и столовая, и охрана. Насколько я знаю, им не платят уже месяцев пять. Некоторые из них уже два дня не выходят на работу. В течение ближайшего времени к ним могут присоединиться и другие работники. Без этих людей мы не можем нормально готовиться к матчам», – рассказал Кафанов.