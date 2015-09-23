Липпи: «Интер» находится среди моих пяти претендентов на чемпионство»

Бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи поделился своими впечатлениями от уверенного старта миланского «Интера» в этом сезоне Серии А.

«Интер» находится среди моих пяти претендентов на скудетто. Также как и «Ювентус», «Наполи», «Милан» и «Рома». Говоря о черно-синих, после того как они проиграли много в предсезонке, Роберто Манчини сделал выводы и хорошо подготовил команду к старту чемпионата.

Конечно, он может работать спокойно, наслаждаясь кредитом доверия, который он себе заработал еще за свой прошлый период работы в «Интере». Он пришел в команду в прошлом сезоне, мог видеть всю ситуацию и сделать нужные выводы.

Они выиграли четыре игры без особого блеска, но это можно считать позитивным моментом. Если ты знаешь, что играл на 40-50 процентов своих возможностей и при этом взял максимум очков, это может послужить хорошей прибавкой к уверенности в своих силах», – сказал Липпи.