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    Роналду уходит из «Реала»

    Португальская звезда «Реала« Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб из-за напряженных отношений с наставником Рафаэлем Бенитесом. Испанский специалист готов строить команду не вокруг Роналду, а делает свой выбор в пользу Гарета Бэйла. Стоит напомнить, что еще летом игрок португальской сборной готов был покинуть «Реал» из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

    На данный момент Роналду ведет переговоры с «ПСЖ«, «Манчестер Сити« и «Манчестер Юнайтед«. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года.

    Источник: Don Balon

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    23.09.2015 11:03
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    Комментарии (21)
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    maddaymann
    1443011617
    На лавку его, как Де Хею )
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    dzvinka
    1443013289
    ну ему уже 30-ть... тка сказать не в этом году так в следующем этим бы закончилось...
    Ответить
    slavutiq70
    1443013773
    Ну он станет украшением в любом клубе
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    Kybik-Pybik
    1443038290
    если это случится то только летом! зачем сейчас эти порожняки гонять... сегодня уходит... завтра всем доволен... потом поругался с Бенитесом, а тут поглядишь уже лучшие друзья... БРЕД!!!
    Ответить
    serghio1990
    1443041610
    да это очередная утка!
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    расулик
    1443041743
    давай в Милан
    Ответить
    Рулон Обоев
    1443076204
    К Карпину в Торпедо Ар
    Ответить
    Тони Монтана
    1443076518
    если и перейдет то только в МЮ
    Ответить
    skinshow
    1443107908
    Никому он нафиг не нужен наконец то это поняли владельцы реала. Бэйл намного полезнее!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997115
    numo443239
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