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    Мостовой: «Уход Макеева не отразится на «Спартаке»

    Бывший полузащитник московского «Спартака« и сборной России Александр Мостовой оценил возможные потери в случае ухода защитника Евгения Макеева. Известно, что в его услугах были заинтересованы «Анжи», «Кубань», «Крылья Советов» и «Уфа», но высокая заработная плата, которая составляет около 1,7 миллионов евро без учета бонусов и премиальных, пока отпугивает потенциальных покупателей. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до середины 2018 года.

    «Откровенно говоря, если бы мне не сказали, что Евгений Макеев в новом сезоне сыграл всего три игры за «Спартак», то я бы даже и не подумал об этом. Абсолютно неприметный игрок, о котором быстро забываешь, когда какое-то время не видишь его в составе. Поэтому его уход не отразится негативном образом на команде.

    По сыгранным в новом сезоне матчам можно сделать вывод, что тренерский штаб «Спартака» определился по персоналиям в защитной линии команды, и Макеев в основной состав не попадает. Да, его присутствие на скамейке запасных тоже важно, ведь кто-то из основных игроков обороны может получить травму или просто устать. Однако уверен, что такому защитнику, как Евгений Макеев, найти замену будет не так уж сложно.

    К тому же его продажа может пополнить бюджет «Спартака», и эти деньги можно направить на покупку более классного футболиста. Думаю, что в российском чемпионате найдется клуб, в котором Макеев придется ко двору», – заявил Мостовой.

    Источник: Известия

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    23.09.2015 07:19
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