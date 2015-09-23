Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Левандовски: «Я просто хотел бить по воротам»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от пента-трика, который он сделал в матче шестого тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (5:1). На то, чтобы забить пять голов, ему понадобилось девять минут.

    «Я очень доволен, это было невероятно. Я просто хотел бить по воротам и не думал, что из этого получится. Мы проигрывали и понимали, что нужно забить хотя бы дважды. Но пять мячей – это немыслимо. Гвардиоле не нужно что-то мне объяснять: я знаю, что я должен делать на поле», – говорит Левандовски.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2015 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fenomen1983
    1442998803
    Надо глянутт на это чудо. Это космос!сомневаюсь, что кто либо побьет этот рекорд
    Ответить
    ologreds
    1694997117
    numo443213
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+