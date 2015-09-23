Левандовски: «Я просто хотел бить по воротам»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от пента-трика, который он сделал в матче шестого тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (5:1). На то, чтобы забить пять голов, ему понадобилось девять минут.

«Я очень доволен, это было невероятно. Я просто хотел бить по воротам и не думал, что из этого получится. Мы проигрывали и понимали, что нужно забить хотя бы дважды. Но пять мячей – это немыслимо. Гвардиоле не нужно что-то мне объяснять: я знаю, что я должен делать на поле», – говорит Левандовски.