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    • Фергюсон: «Сегодня есть только два футболиста мирового класса – Месси и Роналду»

    Фергюсон: «Сегодня есть только два футболиста мирового класса – Месси и Роналду»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон расссказал, кого он считает игроками поистине мирового класса. В его карьере таковых было всего четверо.

    «Читая газеты или слушая телекомментаторов, можно подумать, будто в мире полно игроков мирового класса. По-моему, сегодня играют только два таких футболиста – Месси и Роналду. Я бы не хотел унижать или критиковать великолепных или очень хороших футболистов, с которыми я работал на протяжении своей 26-летней карьеры в «Юнайтед», однако только четверо были мирового класса – Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз», – рассказал Фергюсон.

    Источник: Daily Mail

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    22.09.2015 20:47
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    Комментарии (5)
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    Aza23becks
    1442945876
    Утрирует
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    Audi R8
    1442946137
    ван Нистелрой, по моему скромному мнению, был на уровне Скоулза и Гиггза. да и Ван Дер Сар в дьявольскую эпоху был в пятерке, а то и в тройке лучших голкиперов мира.
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    джон базелон
    1442946609
    Гиггз,по моему скромному мнению,игрок как раз очень хороший,но не мирового уровня,он всю карьеру отыграл на высочайшем уровне,предан одному клубу,великий безусловно,но по игре,не мирового уровня!
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    HardPony
    1442964023
    ну те кто читал его автобиографию не будут удивлены такими высказываниями
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    ologreds
    1694997119
    numo443190
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