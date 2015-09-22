«Барселона» подала запрос о внесении Турана в заявку

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может заменить в заявке команды травмированного Рафинью.

Напомним, что в декабре 2014 ФИФА запретила каталонскому клубу заявлять новых футболистов в течение двух трансферных окон в связи с нарушениями регламента регистрации несовершеннолетних игроков. Однако правила гласят, что в экстренных ситуациях внесение изменений в заявку возможно. Этим и намерена воспользоваться «Барселона».

«Мы связались с ФИФА и испанской федерацией по вопросу замены Рафиньи. Правила, кажется, позволяют заявить Турана вне трансферного окна».