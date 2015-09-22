Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Хетафе» – на «Бомбардире»

«Атлетико» продолжает погоню за лидерами, а «Хетафе» надо выбираться с места, слишком близкого к зоне вылета. Однако взять очки на поле подопечных Диего Симеоне – крайне непростая задача даже для сильнейших команд чемпионата.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка «Атлетико» – «Хетафе» в 21:00.