Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Генгам» – на «Бомбардире»

«ПСЖ» ведет борьбу за четвертое чемпионство подряд в Лиге 1. После двух неудачных матчей команда на своем поле принимает «Генгам», который трижды проиграл на старте, но затем выдал серию из трех побед.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка «ПСЖ» – «Генгам» в 22:00.