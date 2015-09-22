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    Веретенников: «Команда даже не знает, где будет жить»

    Главный тренер «Луч-Энергии» Олег Веретенников дал свой комментарий по поводу сложной финансовой ситуации в клубе из Владивостока.

    «Сейчас в команду пришли новые руководители, им достались в наследство огромные долги. С прошлого года. При этом нет никакой помощи от властей Приморского края и – самое главное – от нашего спонсора, а ее хочется увидеть. Футболистам должны по премиальным и зарплате еще за прошлый сезон. В этом сезоне есть небольшая задержка по зарплате, но перед игроками, игравшими в прошлом сезоне, висит более серьезный долг – две зарплаты (еще две закрыли новые руководители клуба) и премии. Очень серьезная проблема, и она никак не решается, при этом к игрокам никаких претензий нет. Даже в таких условиях пытаемся выигрывать, добиваться результата, идти на пятом месте.

    У нас все-таки не такая простая команда, у нас очень большие перелеты и ситуация все больше и больше усугубляется. Во время игры футболисты забывают о долгах, но у них же семьи, дети... А больше всего пугает, что нас выселяют с места, где мы базировались – летим сейчас во Владивосток и не знаем, где будем жить. Условия на старой базе, которая есть у команды – ну очень спартанские», – заявил Веретенников.

    Источник: Sports.ru

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    22.09.2015 10:41
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    Комментарии (2)
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    CSKA №1
    1442911694
    Снимайтесь с чемпа,зачем вам играть?!!!
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    ologreds
    1694997121
    numo443139
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