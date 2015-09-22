Видеотрансляция матча «Удинезе» – «Милан» – на «Бомбардире»

«Милан», который неплохо усилился этим летом, забуксовал на старте Серии А, проиграв оба выездных матча. Сегодня команда Синиши Михайловича отправляется в гости к «Удинезе», который после сенсационной победы над «Ювентусом» резко сдал и проиграл три встречи подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка «Удинезе» – «Милан» в 21:45.