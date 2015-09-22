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    «Днепр» должен помощникам Рамоса 900 тысяч евро

    «Днепр» задолжал помощникам экс-тренера команды Хуанде Рамоса сумму около 900 тысяч евро. Об этом рассказал юрист Александр Волков, который защищает интересы испанской стороны в суде.

    «Все задолженности, связанные с заработной платой, были погашены полностью, но вот с премиальными за Лигу Европы и за выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов остались вопросы. Тренеры пытались решить эту проблему «полюбовно», обращались много раз в «Днепр». У них остались хорошие отношения с клубом и его собственником, потому что за 4 года конфликтов у них, в общем-то, не возникало и возникнуть не могло, поскольку все классно делали свою работу. Но в итоге клуб почему-то занял такую позицию, что зарплата – зарплатой, а бонусы – бонусами.

    Мы дождались решения Палаты по разрешению споров, которая в большей степени удовлетворила требования. Сумма задолженности перед тремя тренерами на сегодняшний день, как установлено Палатой по разрешению споров, составляет порядка 900 тысяч евро. У «Днепра» еще есть возможность как договориться по этим долгам, так и обжаловать это решение. Мои клиенты на сегодняшний день также принимают решение и думают над тем, обращаться им в Лозанну или нет, потому что требования изначальные были немного большими. Но Палата заняла нейтральную позицию и вынесла решение, которое не обижает ни одну, ни другую сторону. Но я хочу сказать, что большинство требований, заявленных нами, были удовлетворены.

    В прошлую среду обе стороны получили это решение, и с этого дня начинается 21-дневный срок, после которого нет возможности обжаловать это решение, и оно вступает в законную силу. И у нас есть несколько вариантов в этом случае: мы можем идти в КДК, можем идти в Комитет по лицензированию и говорить, что лицензионные условия, на которых выдавался аттестат «Днепру», изменились, поэтому нужно отозвать его», – заявил Волков.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    22.09.2015 06:27
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1442907701
    ну он такой... этот Беня
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    ologreds
    1694997123
    numo443122
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