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    • Кечинов: «Аленичеву надо идти до конца. Болельщикам же пожелаю набраться терпения»

    Кечинов: «Аленичеву надо идти до конца. Болельщикам же пожелаю набраться терпения»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим видением перспектив красно-белых под руководством Дмитрия Аленичева.

    «На мой взгляд, Аленичеву ни в коем случае нельзя дергаться и что-то в срочном порядке менять. Надо идти своим путем. Он уже приучил нас к тому, что «Спартак» будет играть в тот футбол, который всегда был характерен для этой команды: комбинационный, с надежным контролем мяча, «стенками», забеганиями. И уходить от него нельзя, надо идти до конца. Болельщикам же пожелаю набраться терпения. Думаю, «Спартак» скоро сможет побороться и за золотые медали», – сказал Кечинов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.09.2015 01:59
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1442901172
    Сыроват ещё Спартак для победы,но в жизни бывает всякое,удачи Аленичеву и команде.
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    Диктор
    1442906015
    Полностью согласен-особенно терпеливо сносить высказывания всякого быд-ла здесь.Просто не обращать внимание-понимать их уровень воспитания-что с таких взять то?????
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    mgordeev
    1442929865
    В упор не понимаю. Ну и где игра? Где Спартаковский футбол? Куда идти до конца? У неспартаковского Якина после 9 туров было 17 очков. Соотношение голов: 13-10, т. е. побольше забивали. Мололежь - играла. Но ему никто слов поддержки не говорил, спрашивали: "что за тренер такой никакущий". С Валерой вообще сравнить нельзя: 19 очков после 9 туров, 17-7 по голам, но Валера вообще не тренер по мнению всех экспертов. Сейчас я так понимаю "команда отдана дилетантам", но в прессе всяческая поддержка. Бред. По делам надо судить.
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    ologreds
    1694997123
    numo443119
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