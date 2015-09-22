Кечинов: «Аленичеву надо идти до конца. Болельщикам же пожелаю набраться терпения»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим видением перспектив красно-белых под руководством Дмитрия Аленичева.

«На мой взгляд, Аленичеву ни в коем случае нельзя дергаться и что-то в срочном порядке менять. Надо идти своим путем. Он уже приучил нас к тому, что «Спартак» будет играть в тот футбол, который всегда был характерен для этой команды: комбинационный, с надежным контролем мяча, «стенками», забеганиями. И уходить от него нельзя, надо идти до конца. Болельщикам же пожелаю набраться терпения. Думаю, «Спартак» скоро сможет побороться и за золотые медали», – сказал Кечинов.