На «Казань-Арена» укладывают газон

Министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов проинформировал, что на стадионе "Казань-Арена" в ближайшее время начнется процесс укладки футбольного поля.

«Мы завершили весь демонтаж, убрали строительные леса, крышу и плитку. Сейчас начнется инсталляция газона, он уже существует. Это будет рулонный газон, по укладке которого у нас уже есть опыт», - сказал Леонов.

Казанский «Рубин» планирует возобновить выступления на «Казань-Арена» в ноябре. Стадион "Казань-Арена" был открыт в июле 2013 года. Его вместимость составляет 45379 зрителей. Этим летом арена принимала чемпионат мира по водным видам спорта и по этой причине не была доступна для проведения футбольных матчей.