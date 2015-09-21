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    ФА может наказать Косту и Габриэля

    Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста и защитник «Арсенала» Габриэль могут быть подвергнуты дополнительному наказанию от федерации футбола Англии. Сообщается, что действия обоих игроков в субботнем лондонском дерби расцениваются как «неподобающее жесткое поведение».

    Коста и Габриэль были участниками стычки, по итогам которой бразильский защитник ударил испанца ногой. Также будет рассматриваться эпизод, в котором форвард «аристократов» нанес удар в лицо другому защитнику «канониров» Лорану Косиельны.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2015 22:20
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    Комментарии (4)
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    JI e x a
    1442868550
    Жаль одно, раз уж все равно коста выпросила карточку, я бы на месте габриэля дал бы с локтя на прощание. все равно дисква, что так что так
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    Aza23becks
    1442947959
    Такие твари, как Коста и Педро, разбавят коллектив Кэйхиллов и Ивановичей
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    ologreds
    1694997125
    numo443099
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