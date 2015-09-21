РФПЛ. «Динамо» и «Рубин» голов не забили

В заключительном матче девятого тура РФПЛ «Динамо» и «Рубин» счет так и не открыли. Встреча не изобиловала опасными моментами. С приемуществом на поле действовали хозяева, однако ключ к обороне казанцев так и не нашли.

Чемпионат Роcсии. РФПЛ. 9-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Динамо: Габулов, Морозов, Губочан, Дьяков, Козлов, Жирков, Денисов, Ташаев, Ионов, Кокорин, Погребняк.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин (Устинов, 64), Котуньо, Кверквелия, Камболов, Кисляк, Оздоев (Эдуардо, 68), Благо, Канунников, Дядюн, Портнягин (Девич, 56).

Предупреждения: Кверквелия, 23; Кокорин, 27; Кисляк, 44.

Судья: Владимир Москалев.