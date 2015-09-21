РФПЛ. «Урал» одержал волевую победу над «Краснодаром»

В заключительном матче девятого тура РФПЛ «Урал» обыграл «Краснодар». Гости первыми открыли счет на 21 минуте усилиями Одила Ахмедова, однако это не заставило хозяев растеряться. Еще до перерыва счет сравнял Вячеслав Подберезкин. На 67 минуте Герсон Асеведо вывел хозяев вперед, а еще через пять минут Пабло Фонтаньело укрепил приемущество екатеринбургцев.

Чемпионат Роcсии. РФПЛ. 9-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ахмедов, 21; 1:1 – Подберезкин, 35; 2:1 – Асеведо, 67; 3:1 – Фонтанельо, 72.

Урал: Жевнов, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Фидлер, Сапета, Подберезкин (Хозин, 90), Кулаков, Ерохин, Асеведо (Емельянов, 84), Лунгу (Билоног, 88)

Краснодар: Дикань, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Петров, Мамаев, Каборе, Ахмедов (Газинский, 23), Перейра (Лаборде, 53), Быстров (Вандерсон, 73), Смолов.

Предупреждения: Каборе, 44; Газинский, 71.

Судья: Игорь Федотов.