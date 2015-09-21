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    РФПЛ. «Урал» одержал волевую победу над «Краснодаром»

    В заключительном матче девятого тура РФПЛ «Урал» обыграл «Краснодар». Гости первыми открыли счет на 21 минуте усилиями Одила Ахмедова, однако это не заставило хозяев растеряться. Еще до перерыва счет сравнял Вячеслав Подберезкин. На 67 минуте Герсон Асеведо вывел хозяев вперед, а еще через пять минут Пабло Фонтаньело укрепил приемущество екатеринбургцев.

    Чемпионат Роcсии. РФПЛ. 9-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Ахмедов, 21; 1:1 – Подберезкин, 35; 2:1 – Асеведо, 67; 3:1 – Фонтанельо, 72.

    Урал: Жевнов, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Фидлер, Сапета, Подберезкин (Хозин, 90), Кулаков, Ерохин, Асеведо (Емельянов, 84), Лунгу (Билоног, 88)

    Краснодар: Дикань, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Петров, Мамаев, Каборе, Ахмедов (Газинский, 23), Перейра (Лаборде, 53), Быстров (Вандерсон, 73), Смолов.

    Предупреждения: Каборе, 44; Газинский, 71.

    Судья: Игорь Федотов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 18:22
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    Комментарии (11)
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    LOKOShamilLOKO
    1442849480
    Матч с боруссией сказался . С победой Урал.
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    Krasnodar 123
    1442849935
    ДА УЖ!
    Ответить
    Krasnodar 123
    1442849975
    КОШМАР!
    Ответить
    BorisoW
    1442850499
    Что-то казачков штормит...
    Ответить
    Сармат Ростов
    1442853100
    Неожиданно... Наверное, тур такой: и мясные охватили, и занял ничему сгонять, и кони провели очень подозрительную игру...
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1442861152
    НЕДАРОМ ГОВОРЯТ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА...СЫРОЙ ЕЩЁ КРАСНОДАР...УЧИТЕСЬ У АНГЛИЧАН...НЕЗАВИСИМО ОТ СТАТУСА ПРОВОДИТЬ МНОГО МАТЧЕЙ
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    REDAT
    1442861502
    Мне кажется просто берегут силы для "ЛЕ". Невелико горе, что наш "Краснодар" проиграл, будут и большие победы!!!!!!!!!!!!!Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1442863161
    СОГЛАСЕН....НЕ ГОТОВЫ МОРАЛЬНО...ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ГОЛОВЫ...ЭТО ДЕЛО ТРЕНЕРА...НУ А КОМАНДА ОЧЕНЬ ДОСТОЙНАЯ...
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    ologreds
    1694997126
    numo443079
    Ответить
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