«Рубин» поддержат 400 болельщиков

На «Арене Химки» сегодня утром состоялось совещание с участием представителей «Динамо« и «Рубина«, судейского корпуса и служб безопасности, сообщает официальный сайт казанского клуба. По ее результатам стало известно, что организаторы ожидают на игре около 5000 зрителей, в том числе около 400 болельщиков «Рубина».

Напомним, что матч девятого тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Рубин», состоится в понедельник, 21 сентября. Начало встречи намечено на 19:00 по московскому времени.