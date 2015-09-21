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    «Рубин» поддержат 400 болельщиков

    На «Арене Химки» сегодня утром состоялось совещание с участием представителей «Динамо« и «Рубина«, судейского корпуса и служб безопасности, сообщает официальный сайт казанского клуба. По ее результатам стало известно, что организаторы ожидают на игре около 5000 зрителей, в том числе около 400 болельщиков «Рубина».

    Напомним, что матч девятого тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Рубин», состоится в понедельник, 21 сентября. Начало встречи намечено на 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.09.2015 14:50
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