Колыванов: «Нужно работать и набирать очки»

Главный тренер «Уфы« Игорь Колыванов рассказал о своей встрече с руководством клуба.

«У нас действительно состоялся разговор с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Ситуация сейчас непростая, но мы пришли к единому мнению. Нужно двигаться дальше, работать и стараться набирать очки.

Вместе с руководством клуба мы решили, что будет неправильно, если я сейчас уйду. За последние три года мы проделали огромную работу, которая дает пищу для размышлений», – рассказал Колыванов.

На данный момент «Уфа» располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в девяти матчах пять очков.