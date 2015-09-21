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    • Мутко: «Постараемся, чтобы Кубок России стал интересен клубам»

    Мутко: «Постараемся, чтобы Кубок России стал интересен клубам»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что постарается поднять престиж Кубка России.

    «Конечно, покажем Кубок России по телевидению. Это все от лукавого и не думайте, что ЦСКА не хочет выиграть этот трофей. Конечно, нужны изменения. Рассмотрим различные варианты формулы проведения соревнования. Вот введут в строй «Лужники», финал сразу закрепим навечно за главной ареной страны. Будем совершенствовать это дело, чтобы Кубок стал интересен клубам. Простимулируем морально, материально. Но ведь победителю и так гарантировано место в Лиге Европы. Это дорогого стоит. Поэтому не думайте, что какой-то клуб просто так отдаст кубок. А у Слуцкого если какое-то решение и было по составу, то поверьте — ЦСКА не тот клуб, который дарит кубки», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 12:00
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    Комментарии (20)
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    kidd-75
    1442826259
    "Это все от лукового" (с) Боже, купите букварь автору!!!!!!!!! Три класса церковно-приходской что ли? Развалили сайт, уроды! Можете забанить меня навечно, если я не прав...
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    KosSidFCZP
    1442828307
    На твой кубок вчера "великий тренер" наплевал,пугав Иркутском своих игроков!!!Цирк блять!
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    My3b1KaHT
    1442851303
    моё мнение что кубок интересен когда такие команды как тосно выстреливают и обыгрывают спартак. а ели все хотят что бы играли основным составам сделать вместо сетки группы и будет куда веселее если в группе из 4 команд будет 1 из рфпл и 3 фнл хрен они пустят туда дубль развлекаться но потом получается так что в лигу европы попадет допустим шиник или похожая команда опять будет стыдно на это смотреть зато кубок будет всем интересен
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    Зенит 2015
    1442879150
    Мутко что, в коней перекрасился?
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    green1999
    1442916976
    зачем засталбливать Лужники для финала? Пусть будет рандомно, каждый год - новый город и стадион. Какой смысл тогда проводить чм 2018, если для финала кубка якобы годный стадик лужа будет
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    green1999
    1442917184
    По контенту сайта: грамотно рерайтить - тоже навык.
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    ologreds
    1694997127
    numo443053
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