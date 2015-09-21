Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Мутко: «Мы рано требуем многого от «Спартака»

    Президент РФС Виталий Мутко после поражения «Спартака» в матче девятого тура РФПЛ с «Кубанью» (0:3) выразил поддержку главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву.

    «Мы рано требуем многого от «Спартака». Все-таки тренер работает совсем мало. Чтобы донести свои мысли до команды, нужно время. К примеру, Слуцкий не первый год работает с ЦСКА. Главный тренер и игроки прошли через несколько этапов становления, и где-то сейчас футболисты играют за тренера, понимают его. Аленичев не формировал современный «Спартак». Должно пройти время, прежде чем мы сможем делать какие-то выводы», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2015 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    GM
    1442826359
    Хм, а кто требует от СпаМа "многого", окромя его фанов? Нормальный середнячок, пусть пыхтит себе в середине турнирной таблицы, кто против то?
    Ответить
    -Сивый Мерин-
    1442830705
    А Спартачи хотели сразу,а так не бывает.Вот лет эдак через 70-80 может быть и получится.
    Ответить
    vgarakh
    1442834623
    Чтобы донести свои мысли до игроков нужно провести две игры. Пример : Бердыев.
    Ответить
    Petrak86
    1442835239
    Просто готовы ли собственники и фанаты Спартака ждать, возможно быть середняком в течение 2-3 лет. Готовы ли они довериться своему же воспитаннику, лучшему футболисту России какого-то года, а также, кстати, единственному российскому игроку, который отметился забитым голом в финале ЛЧ? Я не фанат Спартака, но надеюсь, что Аленичеву дадут проработать, не требуя результатов здесь и сейчас, а ожидая постепенной постановки игры, в идеале - того самого спартаковского стиля, которым обладала команда в свои лучшие периоды
    Ответить
    REDAT
    1442837939
    У "Кубани" тоже большие проблемы , новый тренер много игроков ушло из команды. Мутко это все от мазки.
    Ответить
    slavа0508
    1442855370
    Верните Карпина с ним и серебро дважды брали и бронзу разок,С Аленичевым с 5-8 место будет,
    Ответить
    ologreds
    1694997128
    numo443051
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+