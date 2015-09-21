Мутко: «Мы рано требуем многого от «Спартака»

Президент РФС Виталий Мутко после поражения «Спартака» в матче девятого тура РФПЛ с «Кубанью» (0:3) выразил поддержку главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву.

«Мы рано требуем многого от «Спартака». Все-таки тренер работает совсем мало. Чтобы донести свои мысли до команды, нужно время. К примеру, Слуцкий не первый год работает с ЦСКА. Главный тренер и игроки прошли через несколько этапов становления, и где-то сейчас футболисты играют за тренера, понимают его. Аленичев не формировал современный «Спартак». Должно пройти время, прежде чем мы сможем делать какие-то выводы», – сказал Мутко.