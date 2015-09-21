Видеотрансляция матча «Динамо» - «Рубин» – на «Бомбардире»

"Рубин" после отставки Рината Билялетдинова уверенно разобрался с "Локомотивом", нанеся железнодорожникам первое поражение в чемпионате, и сегодня попытается повторить успех в матче с другой московской командой. В свою очередь, "Динамо" после провала в Краснодаре просто обязано реабилитироваться перед своими болельщиками.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Рубин". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!