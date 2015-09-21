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    • Ломбертс: «Ничего не потеряно, два года назад мы опережали ЦСКА на 11 очков, а они догнали нас»

    Ломбертс: «Ничего не потеряно, два года назад мы опережали ЦСКА на 11 очков, а они догнали нас»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал свой 250-й матч в составе команды, в котором питерцы сыграли вничью (1:1) с «Амкаром».

    – Рад, что мне удалось провести так много встреч за «Зенит». Очень хотел отпраздновать юбилейный матч, но сегодняшний результат не предполагает веселья. Упущенная победа гасит все эмоции.

    Все было в наших руках. Мы контролировали ход поединка в первом тайме. Немного сбавили в начале второй половины, и сами себе создали проблемы. У соперника была пара шансов, и один из них они использовали. Вы видели, что мы могли забить второй гол после того, как «Амкар» отыгрался. Давили, но так и не смогли реализовать свои шансы.

    – «Зенит» стал отставать на 8 очков от ЦСКА. Чемпионская гонка закончена?

    – Нет! Два года назад мы опережали ЦСКА на 11 очков – и они догнали нас. Нужно верить в свои возможности. Может быть, уже на следующей неделе армейцы допустят осечку, а мы обыграем «Спартак».

    – Зенитовцы долго не выходили из раздевалки. Был серьезный разговор?

    – Да. Мы должны сплотиться. Нельзя ведь обвинять кого-то одного в поражении. Мы должны оставаться командой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.09.2015 10:45
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Raulya
    1442823223
    То цска, а это зенит...
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    KosSidFCZP
    1442824644
    Да конечно ничкго,они начнут обсераться,это даже не обсуждается,Локо куда опаснее,цска место 3-е займёт,не выше!
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    KosSidFCZP
    1442824699
    С такой то обороной!Попадуться команды с посильнее защитой,то никакие негры не помогут
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    kidd-75
    1442825955
    Коля, ты имбицил! ЦСКА и 3:0 в гостях пишут 6, а вы Амкар дома не можете вывезти. В мае локти грызть будете друг-другу
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    gennadiy
    1442830020
    У вас и 11 скоро тоже будет
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    alp
    1442830982
    страшное уже давно произошло - боаш только в конце сезона уйдет... с таким раскладом, было бы супер вариантом за 3-ку зацепится
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    Petrak86
    1442834829
    ЦСКА внутри успешно играет, а в ЛЧ со скрипом проходит стыки и проигрывает первый матч, зато Зенит в чемпионате никак не может выйти на свой уровень, а в ЛЧ в гостях обыграл Валенсию. Видимо Зенит, будучи чемпионом, решил сосредоточиться на ЛЧ, не сумев уже который матч подряд настроиться на соперника
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    кто там
    1442847969
    бом бом у белоголубого ахахах. сраз видно 2 игроков новых за сотучку миллионов не купили вот и бомбит.. после крыльев бы не вылезали кукарекать то
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    ologreds
    1694997128
    numo443046
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