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    • Копейкин: «У ЦСКА с характером порядок, неоднократно вытаскивали безнадежные матчи»

    Копейкин: «У ЦСКА с характером порядок, неоднократно вытаскивали безнадежные матчи»

    Форвард ЦСКА 70-х и бывший главный тренер клуба Борис Копейкин после победы армейцев над «Мордовией» (6:4) рассказал, что не помнит, чтобы его команды побеждали, проигрывая по ходу матча с разницей в три мяча.

    – В вашей карьере были столь эпические победы?

    – С 0:3, кажется, не отыгрывались. Хотя мне сразу вспомнился 1970-й, когда в Ташкенте чемпион определялся в переигровке ЦСКА – «Динамо». К перерыву горели 1:3, у соперника моментов – море. Пришли в раздевалку потухшие. Ждали накачки, вместо этого главный тренер Валентин Николаев сказал: «Вы уж не раскисайте, чтоб шесть не пропустить, не позориться…» Во втором тайме завелись, за тринадцать минут 1:3 превратили в 4:3 и стали чемпионами.

    – В отличие от Николаева, Леонид Слуцкий в Саранске взбодрил игроков в перерыве.

    – Вы о его словах про Иркутск? Не думаю, что Слуцкий на самом деле это говорил. Разве что в шутку… У ребят в ЦСКА с характером порядок, неоднократно вытаскивали безнадежные матчи. Из последних примеров – победы над «Спартой» и «Спортингом». Так что даже при счете 0:3 я верил, что игру удастся спасти. В середине первого тайма зять позвонил: «Что ж с ЦСКА-то творится?!» Ответил: «Не волнуйся, будет 3:3».

    – Когда поверили, что ЦСКА победит?

    – Только после пятого гола. При счете 4:3 было чувство, что армейцы сравняют и на этом успокоятся. Но на кураже дожали «Мордовию», у которой в какой-то момент началась паника. А дубль Мусы их просто прибил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2015 08:29
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    Комментарии (3)
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    KosSidFCZP
    1442828531
    Просто Мордовия играть перестала,в ЛЧ мы все видели как они и что вытаскивают!)))
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    ologreds
    1694997130
    numo443034
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