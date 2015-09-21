Панченко: «Был уверен, что сравняем счет»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко прокомментировал победу над «Мордовией» (6:4) в матче девятогого тура РФПЛ.

— Кирилл, во что сегодня играли: в хоккей, теннис или все-таки в футбол?

— В футбол, конечно! Наверное, разные факторы сказались. Проигрывали 0:3, удаление, жаркая погода, искусственное поле. Но ребята молодцы, собрались, в перерыве поговорили, и добились такой победы. Для болельщиков это, наверное, был праздник футбола.

— Что говорил Леонид Викторович, когда выпускал тебя на поле?

— Чтобы я много двигался, получал мячи. Такая была установка.

— Какой момент считаешь переломным? Может, твой забитый мяч?

— Мне трудно судить. Я забил первый гол, команда после него еще проигрывала 3:1. Наверное, когда счет стал 3:3, мы чуть воспряли духом, побежали вперед. Снова пропустили, но опять собрались, и в итоге забили еще три мяча.

— Что чувствовал в тот момент, когда пропустили четвертый гол?

— Если честно, я был уверен, что мы еще забьем и как минимум сравняем. А получилось еще и выиграть.