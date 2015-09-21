Герасимец: «Зенитовцы еще до начала встречи с пермяками положили три очка в карман»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец комментируя итоги матча девятого тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» (1:1) отметил, что хозяева недооценили соперника.

«Почему «Зенит» не может победить в трех домашних играх подряд? Далек от мысли, что это – тенденция. Каждая игра – своя история. Другой вопрос, что, на мой взгляд, идет недооценка «Зенитом» уровня чемпионата России. Со стороны игроков – прежде всего. Обидно, что команда не берет те матчи, которые на сто процентов можно считать своими. Последний с «Амкаром» – весьма яркое тому подтверждение. Сила инерции на футбольном поле не действует, голы на нем сами не залетают, а соперник просто так не сдается. Игроки же «Зенита», возможно, думают иначе. Поэтому такие вещи как с «Амкаром» и происходят. Ведь по тому, как складывалась игра, «Зенит» мог побеждать пермяков и с крупным счетом. Но достаточно усилий к этому не приложил. Поэтому произошло так, как произошло.

Просто надо и к чемпионату России подходить более серьезно. Когда идет полная концентрация и стопроцентный настрой – вопросов к игрокам нет. В матче с «Амкаром», по мне, такого не было. Такое ощущение, что зенитовцы еще до начала встречи с пермяками положили три очка в карман. Но так выиграть нельзя», – считает Герасимец.