Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Виталий Денисов: «В Самаре хорошая играющая команда, желаю им удачи»

    Виталий Денисов: «В Самаре хорошая играющая команда, желаю им удачи»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов прокомментировал игру девятого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

    – После возвращения из Португалии раскачивались по ходу первого тайма. Не получалось в завершении атак. В перерыве тренер внес коррективы, и дело пошло. «Крылья» действовали на контратаках и забрасывали мяч на Корниленко. Мы были к этому готовы. У самарцев хорошая играющая команда. Хочу пожелать им удачи.

    – Следили за матчами конкурентов?

    – Нужно отталкиваться от своей игры, а не следить за матчами соперников. В прошлом туре с «Рубином» у нас мало что получалось, но рано или поздно поражение должно было случиться. Главное, сделать правильные выводы.

    – Впереди Армавир. Хватит эмоций на Кубок России?

    – Нельзя ставить один турнир выше другого. У нас равный состав и есть ребята, которые мало играли. Возможно, будет ротация.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2015 06:24
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997130
    numo443025
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+