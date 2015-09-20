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    Веркаутерен: «Первого гола могло и не быть»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал исход встречи девятого тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0). Наставник признал, что москвичи справедливо одержали победу.

    «В первом тайме мы делали то, что должны были делать. Возможно, не создавали много опасности у чужих ворот, но в то же время и не давали шансов «Локомотиву». Что касается первого гола, то по большому счету его вполне могло и не быть. Но мы пропустили, позволив «Локомотиву» взять контроль над игрой в свои руки. Сегодня «Локомотив» играл лучше. Нам же нужно забыть о сегодняшней игре, сделать выводы – в частности, ответить на вопрос, почему во втором тайме нам не удалось сделать то, что нам удавалось до перерыва, – и сфокусироваться на кубковом матче», – сказал Веркаутерен.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2015 22:02
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