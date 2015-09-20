Федун: «Матч между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» пройдет на «Открытие Арене», хоть это и вообще нерентабельно»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение второй команды красно-белых в матче с «Балтикой» (0:1).

«Проводить матчи «Спартака-2» на «Открытие Арене» вообще нерентабельно. Мы хотели сделать так, чтобы для игроков это была дополнительная мотивация, ведь у них каких-то спортивных задач нет, но, видите, не получилось. Наоборот, ребята играли очень скованно и неинтересно. У нас еще несколько игр здесь запланировано, в частности, с «Зенитом-2» игра будет на «Открытие Арене», — заявил Федун.