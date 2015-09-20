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    • Федун: «Матч между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» пройдет на «Открытие Арене», хоть это и вообще нерентабельно»

    Федун: «Матч между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» пройдет на «Открытие Арене», хоть это и вообще нерентабельно»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение второй команды красно-белых в матче с «Балтикой» (0:1).

    «Проводить матчи «Спартака-2» на «Открытие Арене» вообще нерентабельно. Мы хотели сделать так, чтобы для игроков это была дополнительная мотивация, ведь у них каких-то спортивных задач нет, но, видите, не получилось. Наоборот, ребята играли очень скованно и неинтересно. У нас еще несколько игр здесь запланировано, в частности, с «Зенитом-2» игра будет на «Открытие Арене», — заявил Федун.

    Источник: Р-Спорт

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    20.09.2015 17:43
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    Комментарии (2)
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    Cyberdiver
    1442761096
    Что ж они такие нежные то? Выходят из молодежки. Все у них в шоколаде. Деньги нормальные получают. А вот как будто всем нужен психолог. "Скованные" они на родном епт стадионе!
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    ologreds
    1694997133
    numo442980
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