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    • Слуцкий: «В перерыве сказал, что если проиграем, все полетят в Иркутск. Теперь возьму только Фернандеса»

    Слуцкий: «В перерыве сказал, что если проиграем, все полетят в Иркутск. Теперь возьму только Фернандеса»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий дал первый комментарий после матча с «Мордовией» (6:4), в котором его команде удалось одержать волевую победу.

    «У меня такой первый матч в карьере. С «Москвой» проигрывали 0:3 «Спартаку» после первого тайма, сыграли 3:3. Но такого не было. Мне сейчас сложно что-то анализировать. Даже радоваться сейчас очень тяжело.

    В перерыве сказал, что если не выиграем, все в Иркутск полетят. Теперь никто в Иркутск не полетит из основного состава? Ну, кроме Марио Фернандеса, да.

    Когда поверили в благоприятный исход? Когда забили первый гол. Это было очень важно. Было понятно, что появляются шансы, а когда произошло удаление, стало понятно, что всe возможно.

    Какая усталость? Первые три мяча пропустили в первые 15 минут. Даже если ты сильно устал, ты не можешь в первые 15 минут пропускать, а во втором тайме забивать шесть. Наверное, я виноват, что должным образом не настроил, и начало встречи мы, к сожалению, провалили», — заключил Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2015 15:49
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    Комментарии (23)
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    Serjinho
    1442757480
    в перерыве поступил звонок от гинера, мордовия встала. очередной дог. убогая лига, убогие клубы. разгромов вам в лч, недоклубы
    Ответить
    Raulya
    1442757727
    Юморист))) Напугал Иркутском)))
    Ответить
    Антибиотик
    1442758734
    Когда это армейцы устать успели?)))
    Ответить
    Антибиотик
    1442759522
    О, минусы пошли))) А обосновать не хочешь? Или бедный цска в более худшей ситуации, чем Локо, например? У армейцев больше времени на отдых, но Локо не ноет))
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    bentlly
    1442760178
    Если судья не удалил бы футболист Мордовии счёт был набарот, как раз вовремя судья помогал ЦСКА и показал дорогу ворота Мордовии
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    gennadiy
    1442766827
    ЦСКА с победой,просто молодцы.Только не Зенит или Спартак.Удачи...
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    Slaveg
    1442769069
    мде, значит не пойду на них смотреть. за кой мне дубль цска...
    Ответить
    Измайловский Кочегар
    1442773961
    Вспоминается байка про футболистов Шахтёра, которых сводили в шахту и пообещали, что они пойдут туда работать, если не возьмутся за ум :)
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    красноярец
    1442781903
    юморит.
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    ologreds
    1694997134
    numo442972
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