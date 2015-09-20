Слуцкий: «В перерыве сказал, что если проиграем, все полетят в Иркутск. Теперь возьму только Фернандеса»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий дал первый комментарий после матча с «Мордовией» (6:4), в котором его команде удалось одержать волевую победу.

«У меня такой первый матч в карьере. С «Москвой» проигрывали 0:3 «Спартаку» после первого тайма, сыграли 3:3. Но такого не было. Мне сейчас сложно что-то анализировать. Даже радоваться сейчас очень тяжело.



В перерыве сказал, что если не выиграем, все в Иркутск полетят. Теперь никто в Иркутск не полетит из основного состава? Ну, кроме Марио Фернандеса, да.



Когда поверили в благоприятный исход? Когда забили первый гол. Это было очень важно. Было понятно, что появляются шансы, а когда произошло удаление, стало понятно, что всe возможно.



Какая усталость? Первые три мяча пропустили в первые 15 минут. Даже если ты сильно устал, ты не можешь в первые 15 минут пропускать, а во втором тайме забивать шесть. Наверное, я виноват, что должным образом не настроил, и начало встречи мы, к сожалению, провалили», — заключил Слуцкий.